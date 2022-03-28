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Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе Фьючерсы на газ в Европе утром торговались в минусе — в ценовом коридоре 1 060-1 130 долларов США за тысячу кубометров, что на 1,9-8,2% ниже расчетной цены пятницы.
Энергетика
28 марта 2022 г. 12:04
Фьючерсы на газ в Европе в понедельник утром торговались в минусе

Фьючерсы на газ в Европе утром торговались в минусе — в ценовом коридоре 1 060-1 130 долларов США за тысячу кубометров, что на 1,9-8,2% ниже расчетной цены пятницы.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1 115 долларов и уже через мгновения опустилась до 1 057,8 долларов. Пока это ценовой минимум торгов и на 8,2% ниже расчетной цены пятницы — 1 151,8 долларов. Затем котировки чуть выросли, достигнув максимума в 1 129,7 доллара, что ниже итоговой цены предыдущего торгового дня на 1,9%.

В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое.

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