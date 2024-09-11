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Fitch прогнозирует $80/бар для Brent в 2024 году

Fitch прогнозирует $80/бар для Brent в 2024 году Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз цен на нефть на 2024-2027 годы и среднесрочную перспективу в рамках базового сценария.
Энергетика
11 сентября 2024 г. 16:27
Fitch прогнозирует $80/бар для Brent в 2024 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз цен на нефть на 2024-2027 годы и среднесрочную перспективу в рамках базового сценария.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Значительные резервные мощности ОПЕК+, увеличивающиеся поставки и умеренный рост спроса будут сдерживать цены на нефть марки Brent на уровне 80 долларов за баррель в 2024 году, несмотря на повышенный геополитический риск", - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков Fitch, цена нефти Brent в базовом сценарии в 2025 году составит 70 долларов за баррель, в 2026 году снизится до 65 долларов за баррель и останется на этом же уровне и в 2027 году. В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение цены до 60 долларов за баррель.

Цена на нефть марки WTI в базовом сценарии Fitch в 2024 году составит 75 долларов за баррель, в 2025 году снизится до 65 долларов за баррель, в 2026 году – до 60 долларов за баррель и останется на этот же уровне и в 2027 году. В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение цены до 57 долларов за баррель.

По прогнозу Fitch, при стрессовом сценарии стоимость нефти марки Brent в 2024 году будет на уровне 70 долларов за баррель, в 2025 году снизится до 35 долларов за баррель, в 2026 году поднимется до 45 долларов за баррель, а в 2027 году и в среднесрочной перспективе составит 48 долларов за баррель.

Цены на нефть марки WTI по стрессовому сценарию Fitch в 2024 году составит 65 долларов за баррель, в 2025 году снизится до 32 долларов за баррель, в 2026 году – поднимется до 42 долларов за баррель, а в 2027 году и в среднесрочной перспективе поднимется до 45 долларов за баррель.

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Версия на английском языке Fitch Ratings maintains oil price forecast for 2024-2027

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