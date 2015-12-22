Эксперты: Необходимо сократить число морских буровых установок в связи с падением цен на нефть

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Число морских буровых установок необходимо сократить, по крайней мере, на 100 единиц, чтобы стабилизировать отрасль, так как падающие цены на нефть продолжают влиять на морские геологоразведочные работы.

Как сообщает Report со ссылкой на "Нефть России", об этом говорят аналитики консалтинговой фирмы Icarus Consultants.

В этом году число морских буровых установок было сокращено примерно на 44 единицы, при этом десятки владельцев установок не смогли заключить какие-либо контракты. Тем не менее, число морских буровых установок, как предполагается, примерно на 30% превышает спрос.