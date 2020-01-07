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Цены на нефть могут превысить 150 долларов

​Цены на нефть могут превысить 150 долларов

Цена на нефть впервые за семь месяцев в течение этой недели превысила 70 долларов на фоне опасений возможной войны между США и Ираном после убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) генерала Касима Сулеймани.

Как сообщает Report со ссылкой на Independent, цена на нефть превысит 150 долларов, если напряженность между двумя странами перейдет в войну.

По данным, рост цен на нефть неизбежно приведет к удорожанию товаров для потребителей.

По мнению международных экспертов, перекрытие Ираном Ормузского пролива, на долю которого приходится около одной пятой мировых поставок нефти, а также угрозы для ряда важных объектов и транспортных коридоров в регионе окажут значительное влияние на мировые поставки нефти.

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