Цена нефти WTI поднялась выше 77 долларов, а Brent превысила 80 долларов

Стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 77 долларов США за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 77 долларов США за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов США за баррель.

По состоянию на 17.05 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,83% — до 80,73 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 77,17 доллара США за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.