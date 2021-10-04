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Цена нефти WTI поднялась выше 77 долларов, а Brent превысила 80 долларов

Цена нефти WTI поднялась выше 77 долларов, а Brent превысила 80 долларов Стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 77 долларов США за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
4 октября 2021 г. 17:20
Цена нефти WTI поднялась выше 77 долларов, а Brent превысила 80 долларов

Стоимость нефти американской марки WTI поднялась выше 77 долларов США за баррель впервые с ноября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, мировые цены на нефть в понедельник днем подскочили на 1,7-1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+, при этом нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов США за баррель.

По состоянию на 17.05 (по бакинскому времени) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,83% — до 80,73 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,7%, до 77,17 доллара США за баррель. До новостей о сделке ОПЕК+ нефть дорожала лишь на 0,6-0,7%.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

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Версия на азербайджанском языке “WTI” neftinin qiyməti son 7 ildə ilk dəfə 77 dolları keçib

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