Цена на нефть марки Brent приблизилась к 78 долларам за баррель

Цены на нефть повысились в среду на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США.

Цены на нефть повысились в среду на данных Американского института нефти (API), показавших очередное снижение запасов в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,9 доллара за баррель, что на 0,31 доллара (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,38 доллара (0,53%) до 72,62 доллара за баррель.

По данным API, резервы нефти в США на неделе, завершившейся 5 января, сократились на 5,215 млн баррелей. Минэнерго страны обнародует собственные данные о запасах энергоносителей сегодня вечером. Неделей ранее снижение нефтяных резервов в стране составило 5,5 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают атаки йеменских хуситов на суда в Красном море.