О нас

Цена азербайджанской нефти незначительно выросла

Цена азербайджанской нефти незначительно выросла Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,68 доллара или 0,5%, до 127,48 доллара.
Энергетика
1 июня 2022 г. 09:03
Цена азербайджанской нефти незначительно выросла

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,68 доллара или 0,5%, до 127,48 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 122,84 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani oil price up
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi artıb

Самое важное

Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
1 июня 2022 г. 08:58
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан
1 июня 2022 г. 03:29
Раиси: Расширились возможности сотрудничества между Ираном и Азербайджаном
Раиси: Расширились возможности сотрудничества между Ираном и Азербайджаном
31 мая 2022 г. 16:47
Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
Сейед Ибрахим Раиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
31 мая 2022 г. 16:32
Зарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар
ФотоЗарубежные дипломаты прибыли в Кяльбаджар
31 мая 2022 г. 10:02
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp
СГБ разоблачила мошенника, предлагавшего отслеживание переписки в WhatsApp
31 мая 2022 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi