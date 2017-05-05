Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие в зарубежных офисах

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Руководство Caspian Energy приняло решение о продаже долевого участия во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах в более чем 50 странах мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club, продажи пройдут в 3 этапа.

"На первом этапе, на продажу будут выставлены 80% долевого участия в проектах Caspian Energy в России, Казахстане, Туркменистане и Иране, а также 50% долевого участия в проектах в Украине и Турции. На втором этапе, на продажу будет выставлено долевое участие в проектах странах ЕС. На третьем этапе, на продажу будет выставлено долевое участие в проектах в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной и Южной Америки", - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, совладельцы зарубежных офисов получат большие возможности и привилегии, которые позитивно отразятся на их дальнейшей деятельности в соответствующих странах и за их пределами.

"Зарубежные офисы будут осуществлять независимую деятельность, получат право издания журнала Caspian Energy, содержание которого может отличаться от основного издания, а также право проведения мероприятий под эгидой Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy, в том числе ежемесячные бизнес-форумы, круглые столы, тренинги, семинары и CEO-lunch, ежегодные Caspian Energy Forum и Caspian American Forum, а также церемонии вручения международных премий, и смогут интегрировать свою информацию в многочисленные интернет-проекты caspianenergy.media, caspianenergy.news, caspianenergy.info, caspianenergy.photo, caspianenergy.tv и т.д. При этом состав членов правления Caspian European Club и Caspian American Club за рубежом будет сформирован из руководителей компаний, представляющих разные сектора экономики в соответствующих странах", - отметил он,