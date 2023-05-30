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Будет подписано соглашение с иностранными компаниями об использовании потенциала возобновляемых источников энергии Нахчывана

Будет подписано соглашение с иностранными компаниями об использовании потенциала возобновляемых источников энергии Нахчывана Будут подписаны соглашения с рядом иностранных компаний по использованию солнечных и ветровых энергетических ресурсов Нахчывана.
Энергетика
30 мая 2023 г. 17:57
Будет подписано соглашение с иностранными компаниями об использовании потенциала возобновляемых источников энергии Нахчывана

Будут подписаны соглашения с рядом иностранных компаний по использованию солнечных и ветровых энергетических ресурсов Нахчывана.

Как передает Report, об этом сообщил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, в отношении Нахчывана специально рассматриваются новые бизнес-модели: “Близость Нахчывана к такому крупному рынку, как Турция, имеет особое значение для производства и экспорта электроэнергии. Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, как в промышленных масштабах, так и в других энергетических проектах. Перед нашими партнерами по проектам в области возобновляемых источников энергии, компаниями Masdar, ACWA Power и BP, было поставлено требование использовать местный контент. То есть, если эти технологии будут производиться отечественными компаниями, то иностранные компании должны воспользоваться ими”.

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