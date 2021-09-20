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Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ

Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ В Великобритании за последние 1,5 месяца закрылись уже пять энергетических компаний, новости о банкротстве еще четырех могут появиться в ближайшее время.
Энергетика
20 сентября 2021 г. 00:21
Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ

В Великобритании за последние 1,5 месяца закрылись уже пять энергетических компаний, новости о банкротстве еще четырех могут появиться в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, причина прекращения работы предприятий связана с высокими ценами на газ: розничные цены выросли в 3,5 раза с начала года и на 70 процентов в сравнении с августом. В результате менее крупные операторы стали не в состоянии обеспечивать своих клиентов.

Аналитики полагают, что к концу года в стране может остаться 10 энергетических компаний, при том, что в начале 2021 года работало около 70.

Кризисная ситуация уже заставила власти вмешаться: министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг провел около 20 встреч с компаниями и регулятором - Управлением рынков газа и электроэнергии (Ofgem).

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