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Bloomberg: Из-за нефтяного эмбарго Россия может потерять около 22 млрд долларов

Bloomberg: Из-за нефтяного эмбарго Россия может потерять около 22 млрд долларов Россия недополучит около 22 млрд долларов нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза.
Энергетика
31 мая 2022 г. 09:38
Bloomberg: Из-за нефтяного эмбарго Россия может потерять около 22 млрд долларов

Россия недополучит около 22 млрд долларов нефтяных доходов из-за эмбарго Евросоюза.

Как передает Report, потери РФ подсчитало агентство Bloomberg.

Аналитики агентства утверждают, что несмотря на потери, 10 млрд долларов ежегодных поступлений Россия сможет сохранить за счет поступлений от поставок в Венгрию, Словакию и Чехию по нефтепроводу "Дружба".

"Прекращение поставок по трубопроводу через северную ветку нефтепровода "Дружба" в Польшу и Германию сократит доходы РФ на 12 млрд долларов. От запрета на экспорт нефти в Европу морским путем Россия потеряет около 10 млрд долларов в год. Из-за продажи нефти в Азии с большим дисконтом Россия может понести дополнительные убытки.

30 мая лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России. Под эмбарго не попадут поставки нефти по трубопроводам.

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Версия на английском языке Bloomberg: Russia may lose about $22B due to oil embargo

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