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Bloomberg: Энергокомпании Китая могут выкупить долю Shell в проекте "Сахалин-2"

Bloomberg: Энергокомпании Китая могут выкупить долю Shell в проекте "Сахалин-2" Государственные энергетические компании КНР ведут переговоры о покупке доли британской нефтегазовой компании Shell в проекте по производству СПГ "Сахалин-2".
Энергетика
21 апреля 2022 г. 18:46
Bloomberg: Энергокомпании Китая могут выкупить долю Shell в проекте Сахалин-2

Государственные энергетические компании КНР ведут переговоры о покупке доли британской нефтегазовой компании Shell в проекте по производству СПГ "Сахалин-2".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация, Китайская национальная нефтегазовая корпорация и нефтегазовая компания Sinopec обсуждают с Shell приобретение ее доли размером 27,5% в проекте "Сахалин-2", сообщает агентство.

По сведениям его источников, переговоры находятся на ранней стадии, и вероятность того, что сделка не будет согласована, сохраняется. Shell также открыта для переговоров с другими потенциальными покупателями за пределами Китая, сказал один из источников.

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