Беларусь ожидает прибытия в страну первой американской нефти

Концерн "Белнефтехим" ожидает прибытия первой американской нефти на "Нафтан" 11 июня.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Сегодня первый состав с американской нефтью отправился из Клайпеды в Беларусь. "Значит, на заводе ("Нафтане") будет первая партия уже в четверг", - сказал А.Тищенко.

Танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken прибыл из Техаса в порт Клайпеды 5 июня. Сырье предназначено для переработки на новополоцком НПЗ - ОАО "Нафтан".

Как сообщил информагентству BNS представитель Lietuvos gelezinkeliai Мартинас Бурба, весь объем планируется доставить в Беларусь за 10 дней.

В "Белнефтехиме" проинформировали, что это 12-я танкерная поставка в этом году для Беларуси от альтернативных поставщиков. Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн т нефти.

Сделка по поставке первой партии американской нефти в Беларусь заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT.