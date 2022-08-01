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Baker Hughes объявила о продаже российских активов местному руководству

Baker Hughes объявила о продаже российских активов местному руководству Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что подписала соглашение о продаже бизнеса в России местному руководству.
Энергетика
1 августа 2022 г. 15:42
Baker Hughes объявила о продаже российских активов местному руководству

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что подписала соглашение о продаже бизнеса в России местному руководству.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", сумма сделки не разглашается. Компания ожидает ее закрытия во второй половине 2022 года.

Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, подчеркнули в компании. Сделка должна получить одобрение российских властей.

"Соглашение следует за ранее объявленной компанией приостановкой новых инвестиций в России и отвечает обязательствам по соблюдению законов и санкций",— говорится в пресс-релизе в компании.

19 марта Baker Hughes объявила о приостановке инвестиций в работу в РФ в ответ на боевые действия в Украине. Также сообщалось, что она отзывает сервисных инженеров из проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" НОВАТЭКа, проектных инженеров со строящегося "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа. Для последнего проекта Baker Hughes также прекратила отгрузку оборудования, в том числе газовых турбин.

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Версия на английском языке Baker Hughes to sell Russian oilfield services unit

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