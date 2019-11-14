"Азеристиликтеджхизат": Тарифы следует повысить до оптимального уровня

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В Азербайджане тарифы на отопление для населения в будущем могут дифференцировать.

Как сообщает Report, об этом заявил зампреседателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

По его словам, тарифы на отопление в стране самые низкие среди стран СНГ: "В действительности, тарифы следует дифференцировать по зонам. Сегодня отопление для населения стоит 15 гяпиков за квадратный метр. Это в 6-10 раз ниже себестоимости. Если сравнивать с другими странами, тарифы в Азербайджане очень низкие. К примеру, у нас цена составляет 0,09 доллара, в России в среднем 0,75 доллара, в том числе в Московской области - 0,97 доллара, в Казахстане - 0,36 доллара (0,59 доллара в Алматы), в Беларуси обычный тариф - 1,24 доллара, льготный - 0,21 доллара, в Бишкеке (Кыргызстан) - 0,68 доллара, Киеве (Украина) - 1,23 доллара. Затраты следует поэтапно сократить, а тарифы повысить, и этот процесс должен продолжаться до достижения оптимального уровня. После этого рынок услуг теплоснабжения необходимо либерализовать и привлечь сюда частный сектор".

И. Мирзалиев также добавил, что совместно с Министерством энергетики разработаны и представлены на утверждение правительству новые правила по улучшению теплоснабжения абонентов.