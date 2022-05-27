"Азеришыг": Создан цифровой двойник города Шуша

Посредством специального программного обеспечения, которое имеется у ОАО "Азеришыг", была создана 3D карта города Шуша.

Посредством специального программного обеспечения, которое имеется у ОАО "Азеришыг", была создана 3D карта города Шуша.

Как сообщает Report, об этом сообщил советник председателя ОАО по инновациям и 3D мобильным картам Эльшан Мусаев на проходящем в Баку Аэрокосмическом и технологическим фестивале TEKNOFEST Azerbaijan.

По словам Э.Мусаева, сегодня технологии, применяемые "Азеришыг", нет ни у кого из участников фестиваля TEKNOFEST: "Вся территория, улицы Шуши отсканированы с помощью специального прибора и нанесены на 3D карту. У нас есть 360-градусное изображение города. Наше оборудование Leica Pegasus 2 Ultimate наносит 1 миллион точек в секунду. Вся Шуша отображена у нас в виде точечного облака и панорамы. Это означает, что мы создали цифрового близнеца этого города ("Digital tweening"). Завтра не нужно будет посещать Шушу из-за тех или иных строительных или проектных работ. С помощью API (Application Programming Interface - интерфейс прикладного программирования) мы можем показать статистические данные любому инвестору".

По его словам, новая технология снижает затраты, оптимизирует, делает бизнес прозрачным.

"В прошлый раз президент затронул вопрос паспортизации Зангилана. С помощью этой технологии можно увидеть всю инфраструктуру той или иной территории. Удобно проводится паспортизация столбов, зданий и пр. объектов. Самое главное, мы видим, в какой координате находится объект. Google никогда не отображал точную карту Азербайджана. Таких точных координат, как у нас, нет. Созданы 3D карты Загаталы, Габалы, Гянджи, Губы, Хачмаза и Хырдалана. "Азеришыг" постепенно выполняет эту работу. При выполнении проекта на первом этапе мы использовали опыт зарубежных экспертов.

Сегодня этим занимаются сотрудники "Азеришыг", - добавил Э.Мусаев.