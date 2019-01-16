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    "Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сотрудники ОАО "Азеришыг" будут работать в усиленном режиме в связи с прогнозируемым резким ухудшением погодных условий.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы организации Танрыверди Мустафаев.

    Он заявил, что "Азеришыг" уже предпринял предупредительные меры:

    "Меры предприняты в целях бесперебойного и качественного обеспечения электроснабжения потребителей. Руководство "Азеришыг" подписало соответствующий приказ для немедленной ликвидации последствий возможных аварий. Согласно приказу, организовано дежурство из ответственных лиц, в то же время они назначены на важнейшие подстанции системы", - отметил пресс-секретарь.

    Кроме того, по его словам, колл-центр 199 будет работать в усиленном режиме. 

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