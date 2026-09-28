В Пакистане неизвестные обстреляли полицейский фургон: есть погибшие и раненые
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 12:33
Трое сотрудников дорожной полиции погибли, еще трое получили ранения в результате вооруженного нападения в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.
Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом говорится в предварительном отчете полиции.
Согласно документу, неизвестные вооруженные люди открыли огонь по мобильному полицейскому фургону.
В результате стрельбы также пострадали двое прохожих, которых впоследствии доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
После нападения неизвестные скрылись на служебном автомобиле дорожной полиции. Вскоре на место происшествия прибыл крупный отряд полиции, который оцепил территорию.
Правоохранительные органы начали поисковую операцию для поимки подозреваемых.
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