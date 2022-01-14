"Азеригаз " в прошлом году увеличил прием газа на 12%

В 2021 году ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) приняло 7,52 млрд кубометров природного газа.

В 2021 году ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании (SOCAR) приняло 7,52 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор организации Руслан Алиев, отвечая на вопросы представителей неправительственных организаций и СМИ в рамках акции “Открытые двери”.

По его словам, это на 774 млн кубометров или на 11,5% больше, чем в 2020 году.

"В прошлом году принят наибольший объем газа по сравнению с предыдущими годами. Из них 5,43 млрд кубометров было продано населению, а 2,1 млрд. кубометров - промышленным предприятиям", - сказал Р.Алиев.