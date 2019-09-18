Азербайджан заработал на экспорте электроэнергии свыше $58 млн

В январе-августе 2019 года Азербайджан экспортировал электроэнергию на сумму 58 404,94 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в годовом сравнении показатель сократился на 1 181,38 тыс. долларов или 1,98%.

За отчетный период наблюдалась положительная динамика в экспорте электроэнергии. Так, зарубежным странам было продано электроэнергии на 1 346 042,23 тыс. кВт/час, что на 81 641,02 тыс. кВт/час или 6,45% больше аналогичного показателя за прошлый год.

Стоимость экспортируемой электроэнергии за указанный период составила 0,043 доллара или 0,0737 маната (Согласно официальному курсу ЦБА, 1 доллар США равен 1,7 азербайджанскому манату) за каждый кВт/час. В январе 2018 года этот показатель составлял соответственно 0,047 доллара или 0,08 маната.

В январе-августе на долю поставок электроэнергии в структуре общего экспорта Азербайджана пришлось 0,43%, что на 0,03 процентных пункта меньше в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Основным экспортером электроэнергии Азербайджана является ОАО "Азерэнержи".