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Азербайджанская нефть пробила отметку в 128 долларов

Азербайджанская нефть пробила отметку в 128 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,81 доллара США или 0,64%, до 127,94 доллара.
Энергетика
8 июня 2022 г. 09:44
Азербайджанская нефть пробила отметку в 128 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,81 доллара США или 0,64%, до 127,94 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 120,57 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azeri oil price nears $128
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dollara çatıb

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