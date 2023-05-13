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Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 0,79 доллара или 1%, до 78,04 доллара США.
Энергетика
13 мая 2023 г. 09:47
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 0,79 доллара или 1%, до 78,04 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне июльские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 74,17 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil slightly falls in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

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