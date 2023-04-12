О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела 

Азербайджанская нефть незначительно подешевела  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,47 доллара или 0,53%, до 88,44 доллара.
Энергетика
12 апреля 2023 г. 10:01
Азербайджанская нефть незначительно подешевела 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,47 доллара или 0,53%, до 88,44 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 85,69 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Другие новости из категории

EIA объявил прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на этот год
EIA объявил прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на этот год
12 апреля 2023 г. 09:54
EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год
EIA не изменил прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год
12 апреля 2023 г. 09:46
Bloomberg: Экспорт нефти из российских портов начал сокращаться
Bloomberg: Экспорт нефти из российских портов начал сокращаться
12 апреля 2023 г. 04:16
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent
11 апреля 2023 г. 22:19
В этом году 25% добытой в Азербайджане нефти пришлось на долю SOCAR
В этом году 25% добытой в Азербайджане нефти пришлось на долю SOCAR
11 апреля 2023 г. 17:55
МВФ: Эскалация конфликта в Украине грозит новым витком энергокризиса в Европе
МВФ: Эскалация конфликта в Украине грозит новым витком энергокризиса в Европе
11 апреля 2023 г. 17:42
Добыча газа в Азербайджане в первом квартале выросла более чем на 3%
Добыча газа в Азербайджане в первом квартале выросла более чем на 3%
11 апреля 2023 г. 16:40
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению
11 апреля 2023 г. 16:40
Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину
Венгрия будет напрямую оплачивать транзит нефти через Украину
11 апреля 2023 г. 16:20
Обнародованы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”
Обнародованы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и “Шахдениз”
11 апреля 2023 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi