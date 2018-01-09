Азербайджан выполнил обязательства перед ОПЕК в декабре

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Азербайджан отчитался перед совместной технической комиссией Мониторингового комитета ОПЕК по ежесуточной нефтедобыче за декабрь в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК и стран вне картеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

Согласно данным, в декабре ежесуточная добыча по стране составила 810 тыс. баррелей. Из них 755,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 54,9 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 649,4 тыс. баррелей сырой нефти, 54,9 тыс. баррелей конденсата и 20,1 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае – 785,3 тыс. баррелей, в июне - 793,7 тыс. баррелей, в июле - 796,7 тыс. баррелей, в августе - 734,8 тыс. баррелей, в сентябре - 785,7 тыс. баррелей, в октябре - 800,6 тыс. баррелей, в ноябре - 790,7 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день.

25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года. 30 ноября текущего года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению.