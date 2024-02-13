О нас

Азербайджан в прошлом месяце увеличил экспорт газа в Европу на 10%

Азербайджан в прошлом месяце увеличил экспорт газа в Европу на 10% В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 1,1 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
13 февраля 2024 г. 13:15
Азербайджан в прошлом месяце увеличил экспорт газа в Европу на 10%

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 1,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики за январь 2024 года.

По сравнению с январем 2023 года продажи газа в Европу выросли на 0,1 млрд кубометров или 10%.

В целом продажи газа за рубеж за отчетный период составили 2,3 млрд кубометров, что на 4,5% больше, чем в январе 2023 года.

За прошедший месяц Азербайджан поставил в Турцию 0,8 млрд, а в Грузию - 0,4 млрд кубометров газа. Экспорт газа в Турцию сократился на 0,1 млрд кубометров или 11,1%, в Грузию увеличился на 0,1 млрд кубометров или 33,3%.

За отчетный период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано около 0,4 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров или 20% меньше, чем год назад.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan increases gas exports to Europe by 10%
Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycan Avropaya qaz ixracını 10 % artırıb

Экслюзивные новости

Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi