Азербайджан в прошлом месяце увеличил экспорт газа в Европу на 10%

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 1,1 млрд кубометров природного газа.

В январе текущего года Азербайджан экспортировал в Европу 1,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики за январь 2024 года.

По сравнению с январем 2023 года продажи газа в Европу выросли на 0,1 млрд кубометров или 10%.

В целом продажи газа за рубеж за отчетный период составили 2,3 млрд кубометров, что на 4,5% больше, чем в январе 2023 года.

За прошедший месяц Азербайджан поставил в Турцию 0,8 млрд, а в Грузию - 0,4 млрд кубометров газа. Экспорт газа в Турцию сократился на 0,1 млрд кубометров или 11,1%, в Грузию увеличился на 0,1 млрд кубометров или 33,3%.

За отчетный период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано около 0,4 млрд кубометров газа. Это на 0,1 млрд кубометров или 20% меньше, чем год назад.