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    ​Азербайджан подпишет нефтяной контракт с канадской компанией

    Подготовлен первичный проект контракта, предусматривающего разработку блока месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан подпишет контракт с канадской компанией Zenit Energy в целях разработки расположенного на суше блока месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб". Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

    По словам Р.Абдуллаева, уже подготовлен первичный проект контракта и получено соответствующее разрешение Администрации Президента на подписание документа.

    "Ведется работа над деталями проекта. Это сложное месторождение, где имеются большие проблемы", - отметил глава SOCAR. 

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