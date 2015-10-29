​Азербайджан подпишет нефтяной контракт с канадской компанией

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан подпишет контракт с канадской компанией Zenit Energy в целях разработки расположенного на суше блока месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб". Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По словам Р.Абдуллаева, уже подготовлен первичный проект контракта и получено соответствующее разрешение Администрации Президента на подписание документа.

"Ведется работа над деталями проекта. Это сложное месторождение, где имеются большие проблемы", - отметил глава SOCAR.