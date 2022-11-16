Афины и Тегеран заключили соглашение об освобождении двух греческих танкеров

Афины и Тегеран заключили соглашение об освобождении двух греческих танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior, задержанных силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе в мае 2022 года.

Афины и Тегеран заключили соглашение об освобождении двух греческих танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior, задержанных силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Персидском заливе в мае 2022 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

В настоящее время оба танкера двигаются по направлению к Ормузскому проливу, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

27 мая силы КСИР задержали в Персидском заливе греческие танкеры Delta Poseidon и Prudent Warrior. По данным портала Nur News, близкого, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана, эти действия стали ответом на задержание Грецией танкера Lana, перевозившего иранскую нефть.

Принадлежащий Ирану танкер Lana, который ранее ходил под российским флагом, а затем сменил владельца и прежнее название Pegas, был задержан в Греции в середине апреля и мог перевозить 115 тыс. тонн сырья. 14 апреля он прибыл из турецкого порта Мармарис в залив Каристос острова Эвбея. 26 мая пресс-служба Министерства морского флота и островной политики Греции сообщила о том, что в Афинах о решении передать Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana.

Апелляционный суд Халкиды отменил постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать Соединенным Штатам часть груза. В конце июля Ареопаг отклонил иск судоходной компании, которая зафрахтовала танкер Ice Energy по запросу американских властей для перевозки иранской нефти в Соединенные Штаты. По данным портала "Икономикос тахидромос", Афины и Тегеран планировали провести переговоры по вопросу об освобождении Delta Poseidon и Prudent Warrior.