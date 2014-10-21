 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан и Россия обсудили перспективы сотрудничества в нефтяной сфере

    Президент Азербайджана встретился с президентом российской государственной нефтяной компании Роснефть

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ 20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента государственной нефтяной компании Российской Федерации "Роснефть" Игоря Сечина. Как сообщает Report, на встрече была представлена информация о совместных проектах, осуществляемых "Роснефтью" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики "SOCAR", как на территории России, так и Азербайджана, обсуждены вопросы, связанные с перспективами дальнейшего сотрудничества.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi