Азербайджан и Россия обсудили перспективы сотрудничества в нефтяной сфере

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ 20 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента государственной нефтяной компании Российской Федерации "Роснефть" Игоря Сечина. Как сообщает Report, на встрече была представлена информация о совместных проектах, осуществляемых "Роснефтью" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики "SOCAR", как на территории России, так и Азербайджана, обсуждены вопросы, связанные с перспективами дальнейшего сотрудничества.