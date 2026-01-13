ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

Всемирный банк (ВБ) ожидает, что парафированный в августе 2025 года мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет способствовать укреплению стабильности и углублению региональной интеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики".

Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, как подчеркивает ВБ, способен стать фактором углубления интеграции на Южном Кавказе.

В докладе отмечается, что геополитическая напряженность остается одним из ключевых факторов риска ухудшения экономических перспектив региона Европы и Центральной Азии: "Уровень рисков и неопределенности по-прежнему остается повышенным и превышает доконфликтные показатели".

ВБ предупреждает, что затягивание или эскалация вторжения России может дополнительно ослабить экономику Украины и сохранить высокий уровень геополитической неопределенности.

"Потенциальные неудачи в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, в свою очередь, усиливают понижательные риски для региона.

В то же время более раннее, чем ожидалось, завершение боевых действий в Украине может ускорить инвестиции, связанные с восстановлением страны, и повысить доверие инвесторов", - отмечают авторы отчета.