    Экономика
    • 13 января, 2026
    • 21:51
    ВБ: Исход мирного процесса между Арменией и Азербайджаном важен для экономических перспектив региона

    Всемирный банк (ВБ) ожидает, что парафированный в августе 2025 года мирный договор между Арменией и Азербайджаном будет способствовать укреплению стабильности и углублению региональной интеграции.

    Как сообщает Report, об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ "Перспективы мировой экономики".

    Прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, как подчеркивает ВБ, способен стать фактором углубления интеграции на Южном Кавказе.

    В докладе отмечается, что геополитическая напряженность остается одним из ключевых факторов риска ухудшения экономических перспектив региона Европы и Центральной Азии: "Уровень рисков и неопределенности по-прежнему остается повышенным и превышает доконфликтные показатели".

    ВБ предупреждает, что затягивание или эскалация вторжения России может дополнительно ослабить экономику Украины и сохранить высокий уровень геополитической неопределенности.

    "Потенциальные неудачи в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, в свою очередь, усиливают понижательные риски для региона.

    В то же время более раннее, чем ожидалось, завершение боевых действий в Украине может ускорить инвестиции, связанные с восстановлением страны, и повысить доверие инвесторов", - отмечают авторы отчета.

