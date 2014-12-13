Мировые рынки акций падают вместе с нефтью

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Рынки акций США и Европы продолжают падать на фоне снижения котировок нефти к уровням финансового кризиса 2008 г.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Россия", накануне рынок акций США показал наиболее сильное снижение за последние месяцы. Фондовые индексы остались под серьезным давлением и в пятницу.

Цены на нефть марки WTI опускались ниже отметки 57 долларов за баррель. Нефть марки Brent протестировала уровни ниже 62 долларов за баррель. Последний раз схожие значения наблюдались в конце 2008 года, перед началом рецессии в мировой экономики.

На этом фоне рынке акций понесли серьезные потери: европейские индексы FTSE 100, DAX, CAC40 показали снижение в диапазоне от 2,5% до 3%.

Индекс DowJones в рамках сессии терял свыше 200 пунктов, снижаясь более чем на 1%.