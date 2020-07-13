Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами ожидаются осадки.

Юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северный ветер. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

14 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, в отдельных местах возможны ливни, град. Скорость западного будет временами увеличиваться на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов, днем ​​- 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем ​​19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 14 июля на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.