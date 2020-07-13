О нас
Report Georgia

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно
Экология
13 июля 2020 г. 15:03
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня местами ожидаются осадки.

Юго-западный ветер вечером перейдет в умеренный северный ветер. Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-25, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

14 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, в отдельных местах возможны ливни, град. Скорость западного будет временами увеличиваться на отдельных территориях.

Ночью температура воздуха составит 20-25 градусов, днем ​​- 32-37 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем ​​19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 14 июля на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Torrential rain predicted tomorrow in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Sabah leysan xarakterli intensiv yağış yağacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
12 июля 2020 г. 13:43
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Азербайджане наблюдались молнии, местами шли дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
12 июля 2020 г. 12:14
Сель затопил шарурские села 
ВидеоСель затопил шарурские села 
12 июля 2020 г. 02:10
В азербайджанских реках поднялся уровень воды 
В азербайджанских реках поднялся уровень воды 
12 июля 2020 г. 01:18
На следующей неделе температура поднимется до 38 градусов тепла 
На следующей неделе температура поднимется до 38 градусов тепла 
11 июля 2020 г. 19:14
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
11 июля 2020 г. 14:30
В Азербайджане пройдут дожди
В Азербайджане пройдут дожди
10 июля 2020 г. 13:44
Как изменится климат в ближайшие пять лет
Как изменится климат в ближайшие пять лет
9 июля 2020 г. 21:00
В Беюк Шоре началась очистка загрязненных вод
В Беюк Шоре началась очистка загрязненных вод
9 июля 2020 г. 18:17
Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер
Завтра в Азербайджане прогнозируется сильный ветер
9 июля 2020 г. 14:40

Последние новости

15:50
Президент: Вновь укажем врагу на его место Нагорно-карабахский конфликт
15:50
Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов Энергетика
15:49
Водитель утопил автобус с пассажирами в Китае из-за "недовольства жизнью" Другие страны
15:40
Ильхам Алиев: Внутренняя ситуация в Армении уже достигла кризисной отметки Нагорно-карабахский конфликт
15:39
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор Внешняя политика
15:22
ЕК одобрила пакет помощи для авиакомпании KLM Инфраструктура
15:20
ФотоПод председательством президента Ильхама Алиева прошло заседание Совбеза - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика
15:15
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился Финансы
15:11
Безработица в России выросла Бизнес
15:08
Минобороны: Никакой потери территории азербайджанской стороной не произошло Нагорно-карабахский конфликт
15:06
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения Нагорно-карабахский конфликт
15:03
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди Экология
14:51
Долги ведущих компаний мира возрастут из-за пандемии на 1 трлн. долларов Бизнес
14:36
Обстрелом позиций Азербайджана Пашинян хотел переключить внимание со своих проблем Аналитика
14:15
МИД России: Эскалация на армяно-азербайджанской границе недопустима Нагорно-карабахский конфликт