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Завтра в горных районах ожидается гололед

Завтра в горных районах ожидается гололед 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
23 января 2023 г. 12:45
Завтра в горных районах ожидается гололед

24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-12° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5° мороза.

В горных районах ожидается гололед.

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