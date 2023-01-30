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Завтра в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом

Завтра в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом 31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки к вечеру постепенно прекратятся.
Экология
30 января 2023 г. 13:17
Завтра в горных районах Азербайджана дороги покроются льдом

31 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-5°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 0-5 ° мороза. Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.

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