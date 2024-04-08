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Завтра в Баку ожидается 18, в районах - 21 градус тепла

Завтра в Баку ожидается 18, в районах - 21 градус тепла 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
8 апреля 2024 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается 18, в районах - 21 градус тепла

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 18, rayonlarda 21 dərəcə isti olacaq

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