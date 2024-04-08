Завтра в Баку ожидается 18, в районах - 21 градус тепла

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-10°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами ожидаются туман и изморось. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью 0-5°, днем - 5-10° тепла.