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Завтра в Баку осадков не ожидается

Завтра в Баку осадков не ожидается Обнародован прогноз погоды на 10 августа.
Экология
9 августа 2022 г. 12:48
Завтра в Баку осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды на 10 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 31-33°. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах местами в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных территориях вероятны грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 33-38°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 20-25°.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 10
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

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