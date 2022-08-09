Завтра в Баку осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды на 10 августа.

Обнародован прогноз погоды на 10 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 31-33°. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах местами в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных территориях вероятны грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем – 33-38°, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 20-25°.