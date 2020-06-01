Завтра в Азербайджане прогнозируется 37 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 2 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков, утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых горных районах ожидаются грозы, временами кратковременные осадки, возможен град. Утром местами будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 2 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.