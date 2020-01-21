Завтра в Азербайджане преимущественно пройдет без осадков

22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет слабый туман.

Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 6-10 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 мм до 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Ночью и утром на некоторых территориях ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-3 градуса мороза.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 22 января на Абшеронском полуострове ожидается умеренный южный ветер, что может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.