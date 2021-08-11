Завтра в Азербайджане сохранится жаркая погода

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 августа.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 12 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северо-восточный ветер в дневное время сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 25-28°, днем 37-39°, местами 40-41° тепла, в Баку ночью - 26-28°, днем - 38-40° тепла.

Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70 %, днем - 35-40%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28°, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 28-29° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на фоне продолжающейся жаркой погоды на Абшеронском полуострове 12-14 августа преобладание слабых ветров и застой в воздухе в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26°, днем - 36-41°, местами 42° тепла, в горах ночью - 16-21°, днем - 26-31° тепла.

Также обнародована информация о прогнозируемых на ближайшие дни погодных условиях. 11-14 августа на территории страны сохранится жаркая погода, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 37-40°, местами - 41-42°, в районах - 35-40°, в некоторых районах Нахчыванской АР и Арана - до 42-43°.