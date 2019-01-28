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    Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди, сильный ветер

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 января в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые могут принять интенсивный характер. Прогнозируется местами усиливающийся северо-западный ветер. 

    Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 5-7 градусов тепла.

    Атмосферное давление поднимется с 758 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

    В районах Азербайджана 29 января ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки могут принять интенсивный характер. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Временами будет туман. Скорость западного ветра местами усилится. 

    Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

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