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Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег 12:32
Экология
25 ноября 2021 г. 12:58
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

Обнародован прогноз погоды на 26 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Вечером в некоторых местах вероятен дождь. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 773 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных районах вероятен снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 8-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

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Версия на английском языке Rain, snow expected tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış, qar yağacaq

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