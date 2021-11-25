Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

12:32

Обнародован прогноз погоды на 26 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Вечером в некоторых местах вероятен дождь. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9°, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление снизится с 773 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами интенсивные, в горных районах вероятен снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 8-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.