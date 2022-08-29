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Завтра в Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем - 33-38° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем -
Экология
29 августа 2022 г. 12:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 39 градусов тепла

30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем - 33-38° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем - 34-36° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-65% ночью и 25-30% днем.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью - 18-23°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем - 23-28° тепла.

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Версия на английском языке 39 degrees of heat predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah 39 dərəcə isti olacaq

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