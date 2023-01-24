Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 775 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-11° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5° мороза.

В горных районах ожидается гололед.