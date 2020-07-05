Завтра погода будет неблагоприятной для чувствительных к погоде людей

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 июля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет преобладать южный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 21-25, днем 32-37 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 35-37 градуса тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона ожидается южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, Тюркане, Говсанах, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

6 июля в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных районах ожидаются грозы, переменные осадки, град. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6-7 июля на Абшеронском полуострове ожидается дискомфорт высокой температуры, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.