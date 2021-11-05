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Завтра осадков не ожидается

Завтра осадков не ожидается Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 ноября.
Экология
5 ноября 2021 г. 12:41
Завтра осадков не ожидается

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 6 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем – 12-15° тепла. В Баку ночью – 6-8°, днем – 12-14° тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах вероятен мелкий дождь. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью – 9-14°, днем – 14-18° тепла, в горах ночью от 2-7° тепла, днем – 8-13° тепла.

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