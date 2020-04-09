Воздух в Баку стал значительно чище

В Баку проведен очередной мониторинг по оценке качества воздуха.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, по результатам мониторинга, проведенного в первые дни апреля на проспектах Нефтяников, Нобеля, Гара Гараева, Гейдара Алиева и Украинском круге, было установлено, что выбросы загрязняющих газовых смесей в атмосферу находятся в пределах санитарных норм.

"В марте 2020 года на указанных территориях допустимая концентрация четырехоксидного азота и углекислого газа превышала допустимую норму. В связи с объявленным в Азербайджане режимом строгого карантина по причине пандемии коронавируса, в столице значительно снизилась плотность транспорта, ограничена деятельность объектов общественного питания и других предприятий, тем самым минимизировано количество выбрасываемых в атмосферу газовых смесей. Так, после начавшихся 22 марта мер социальной изоляции, количество выбрасываемых в атмосферу отходов сократилось на 25-30 процентов, а после усиления режима карантина 7 апреля - на 45-50 процентов. Вместе с тем, дождливая и ветреная погода в начале апреля способствовала очистке воздуха".