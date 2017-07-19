Возбуждено уголовное дело, связанное с вырубкой в Баку деревьев

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Генпрокуратуре рассмотрены материалы, поступившие из министерства экологии и природных ресурсов в связи с нанесением природе ущерба в размере 7920 манатов путем уничтожения при строительных работах на территории Низаминского района Баку 9 деревьев различных видов (сосна, кипарис и вяз) и повреждения 20 деревьев, а также не предоставлением официальных документов, предоставляющих право на вырубку зеленых насаждений в связи со строительными работами.

Об этом Report сообщили в генпрокуратуре.

В ходе предварительного расследования удалось установить, что грубо нарушив требования Лесного кодекса и нормативных актов по лесному законодательству, были допущены случаи незаконной вырубки деревьев с нанесением крупного ущерба.

По фактам Генпрокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по ст. 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

На данный момент в Следственном управлении Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.