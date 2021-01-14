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В воздухе наблюдается пылевой туман

В воздухе наблюдается пылевой туман Сегодня из-за юго-западных ветров на территории Азербайджана наблюдаются трансграничные пылевые ветры
Экология
14 января 2021 г. 18:02
В воздухе наблюдается пылевой туман

Сегодня из-за юго-западных ветров на территории Азербайджана наблюдаются трансграничные пылевые ветры.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, согласно данным, поступившим на новые установленные автоматические мониторинговые станции, в Баку уровень пыли в воздухе в течение дня в 1,5 раза превышал норму.

В городе Гяндже уровень пыли в течение дня был в 5,4-5,1 раза выше нормы, в настоящее время – в 1,7 раза выше.

15 января в результате превалирования юго-западных воздушных течений на территории страны количество пыли будет немного выше нормы.

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