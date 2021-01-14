В воздухе наблюдается пылевой туман

Сегодня из-за юго-западных ветров на территории Азербайджана наблюдаются трансграничные пылевые ветры

Сегодня из-за юго-западных ветров на территории Азербайджана наблюдаются трансграничные пылевые ветры.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, согласно данным, поступившим на новые установленные автоматические мониторинговые станции, в Баку уровень пыли в воздухе в течение дня в 1,5 раза превышал норму.

В городе Гяндже уровень пыли в течение дня был в 5,4-5,1 раза выше нормы, в настоящее время – в 1,7 раза выше.

15 января в результате превалирования юго-западных воздушных течений на территории страны количество пыли будет немного выше нормы.