В последующие два дня в Азербайджане прогнозируются дождь и ветер

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последующие два дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, 8 и 9 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно: "Ночью и вечером в некоторых местах прогнозируется дождь. Умеренный юго-восточный ветер вечером 9 января перейдет на временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться в пределах 9-12 градусов тепла".

По ее словам, 8 и 9 января в большинстве районов преимущественно пройдет без осадков: "Однако ночью и вечером в некоторых местах прогнозируется дождь, в горных территориях есть вероятность снега. Температура воздуха составит 9-14, в горных территориях 3-6 градусов тепла".