В Ходжавенде, Агдере, Ханкенди и Губадлы будут установлены автоматические метеостанции

В Ходжавендском, Агдеринском, Губадлинском районах и Ханкенди будут установлены автоматические метеорологические станции.

В Ходжавендском, Агдеринском, Губадлинском районах и Ханкенди будут установлены автоматические метеорологические станции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Акбар Аскеров на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане.

По его словам, автоматические гидрологические станции планируется установить на проходящей через город Ханкенди части Гаргарчая, на проходящей через Агдеринский район части Хачинчая, на проходящей через Лачынский район части Забухчая, а также в Суговушанском и Сарсангском водохранилищах в Тертерчае.