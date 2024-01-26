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В Ходжавенде, Агдере, Ханкенди и Губадлы будут установлены автоматические метеостанции 

В Ходжавенде, Агдере, Ханкенди и Губадлы будут установлены автоматические метеостанции  В Ходжавендском, Агдеринском, Губадлинском районах и Ханкенди будут установлены автоматические метеорологические станции.
Экология
26 января 2024 г. 15:15
В Ходжавенде, Агдере, Ханкенди и Губадлы будут установлены автоматические метеостанции 

В Ходжавендском, Агдеринском, Губадлинском районах и Ханкенди будут установлены автоматические метеорологические станции.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Акбар Аскеров на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане.

По его словам, автоматические гидрологические станции планируется установить на проходящей через город Ханкенди части Гаргарчая, на проходящей через Агдеринский район части Хачинчая, на проходящей через Лачынский район части Забухчая, а также в Суговушанском и Сарсангском водохранилищах в Тертерчае.

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Версия на английском языке Automatic meteorological stations to be installed in Khojavand, Aghdara, Khankandi and Gubadli
Версия на азербайджанском языке Xocavənd, Ağdərə, Xankəndi və Qubadlıda avtomat meteoroloji stansiyalar quraşdırılacaq

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