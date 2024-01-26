В Ходжавенде, Агдере, Ханкенди и Губадлы будут установлены автоматические метеостанции 

В Ходжавендском, Агдеринском, Губадлинском районах и Ханкенди будут установлены автоматические метеорологические станции.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Национальной гидрометеорологической службы Акбар Аскеров на заседании рабочей группы по вопросам экологии в Зангилане.
По его словам, автоматические гидрологические станции планируется установить на проходящей через город Ханкенди части Гаргарчая, на проходящей через Агдеринский район части Хачинчая, на проходящей через Лачынский район части Забухчая, а также в Суговушанском и Сарсангском водохранилищах в Тертерчае.