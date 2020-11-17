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В Дашкесане выпал снег

В Дашкесане выпал снег Температура воздуха в Баку была в пределах климатической нормы, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12-14
Экология
17 ноября 2020 г. 10:55
В Дашкесане выпал снег

Объявлена фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, до утра 17 ноября на территории страны сохранялись нестабильные погодные условия, местами шел дождь, в Баку и на Абшеронском полуострове осадки были интенсивными, в Дашкесане выпал снег.

Количество выпавших осадков в Хачмазе составило 96 мм (292 процента месячной нормы), Астаре 6 мм, Лерике 4 мм, Лянкяране 3 мм, Ордубаде, Ярдымлы 2 мм, Агдере, Дашкесане, Нахчыване, Билясуваре, Шахбузе до 1 мм, Баку и на Абшеронском полуострове: Бина 57 мм (195 процентов месячной нормы), Маштаге 41 мм (108 процентов месячной нормы), Баку 38 мм (130 процентов месячной нормы), Сумгайыте 15 мм (54 процента месячной нормы).

Температура воздуха в Баку была в пределах климатической нормы, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 12-14, в равнинных районах 14-17, в горных районах 0-4, Нахчыване 10-12 градусов тепла.

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